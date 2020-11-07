2020/11/07 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتهمَت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بعض الجهات التي لم تسمها، بالعمل بكل الوسائل على إجهاض وعرقلة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، فيما كشفت عن استضافة قريبة لوزير النقل والجهات التنفيذية المعنية بالمشروع، للاطلاع على حقيقة إلغاء العقد مع شركة دايو الكورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تتهم جهات بعرقلة إنجاز ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تتهم جهات بعرقلة إنجاز ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).