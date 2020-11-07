2020/11/07 | 09:04 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 نوفمبر 2020 | 08:57 صباحاً | عدد القراءات : 11

التعليم العالي تحدد موعداً لبدء التقديم المباشر للدراسة المسائية في الجامعات

التعليم العالي تحدد العاشر من الشهر الجاري موعداً لبدء التقديم المباشر للدراسة المسائية في الجامعات

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