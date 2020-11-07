التعليم تحدد موعد التقديم للدراسة المسائية وتخول الجامعات تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول

2020/11/07 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10 موعدا لبدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه : إن هيأة الرأي واستنادا الى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة مشيرا الى أن السقف الزمني للتقديم سيستمر شهرا واحدا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10.وأضاف أن الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس.وتابع أن مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا لمبدأ استقلالية الجامعات.وضوابط وشروط التقديم الى الدراسة المسائية: http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/11/ضوابط-وشروط-التقديم-الى-الدراسة-المسائية.pdf "./انتهى9

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