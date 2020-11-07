انتخابات 2020.. آخر أرقام الفرز في بعض الولايات الحاسمة مع هامش التقدم في كل منها

2020/11/07 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

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فرز نتائج الانتخابات الأميركية

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن فرز أصوات عدد من الولايات الأميركية، ما زال مستمرا لمعرفة نتيجة الانتخابات والفائز بين الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وذكرت شبكة "سي ان ان " الأميركية في تقرير لها اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، ان الأنظار لا تزال متوجهة إلى 5 ولايات أساسية في الانتخابات الأميركية 2020، حيث استعرضت آخر أرقام الفرز مع هامش التقدم في كل منها،

وهذ هي آخر النتائج في بعض الولايات:

- بنسلفانيا: بايدن متقدم بـ 28,833 ألف صوت..



هامش التقدم: 0.5% نقطة

- جورجيا: بايدن متقدم بـ4395 صوتا..



هامش التقدم 0.1% نقطة

- نيفادا: بايدن متقدم 22,657 ألف صوت..



هامش التقدم 1.8% نقطة

- أريزونا: بايدن متقدم بـ29,861 ألف صوت..



هامش التقدم 1.0% نقطة

من جانبها أعلنت ولاية جورجيا انها تتوقع استقبال نحو 8400 من أصوات الجيش وبطاقات الاقتراع القادمة من أميركيين في الخارج، حيث سلطت أنظار طرفي المنافسة على الولاية التي تتمتع بـ16 صوتا في المجمع الانتخابي، وقد تكون قادرة على حسم السباق.

ويتقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، دونالد ترمب، بنحو 4000 صوت في هذه الولاية.

جدير بالذكر ان المرشح الديمقراطي جو بايدن، علق في وقت سابق، على هذه سير نتائج الفرز، قائلا "قبل 24 ساعة كنا متأخرين في بنسلفانيا ونحن سنفوز في بنسلفانيا والآن نحن متقدمون فيها، نحن نربح في أريزونا نحن نربح في نيفادا وبالحقيقة تقدمنا في نيفادا تضاعف".

وأضاف " نحن في طريقنا إلى 300 صوت في المجمع الانتخابي وانظروا للأرقام الوطنية سنكسب هذا السباق بأغلبية واضحة".

ر.إ

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