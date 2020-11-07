قضية الناشر والباحث المختتطف مازن لطيف - سلام إبراهيم

2020/11/07 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم عن تمهيد الخاطفين لتصفية صديقي الجميلالباحث والناشر مازن لطيف وتوفيق التميميالبارحة بعث لي صديقي ورفيق صباي الشاعر والقاص كريم عبد فلما من ٩-;- دقائق بعنوان يبدو ثابت "فخاخ الحنين" وبعنوان جانبي "قفاص المتنبي"والفلم من سلسلة أفلام يظهر وكأنها على حياد من خلال تناولها لشخصيات مختلفة فاسدة وغير فاسدة بارزة في المشهد العراقي ، لكن هذا الأمر قد ينطلي على الشباب من ليس لهم خبرة و ......





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