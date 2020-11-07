2020/11/07 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان في المجتمع الحجري الذي كان اقتصاده يقوم على الصيد، وبالتالي سيطرت عليه الفردية، قام الفن على أساس واقعي (مطابقة الطبيعة) لأنه كان له غرضاً سحرياً، دينياً يخدم الحياة الاجتماعية في الحاضر.أما في العصر الحجري الجديد الذي كان يقوم على الزراعة، وبالتالي سيطرت عليه الجماعة، قام الفن على أساس هندسي، وكان له غرضاً دينياً دنيوياً، ذلك أن نزعة حيوية الطبيعة أنتجت ثنائية الروح _ الجسد، وكانت تخدم الحياة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى الاجتماعية والفن - محمد علي سليمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى الاجتماعية والفن - محمد علي سليمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).