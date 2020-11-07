ملامح الأيديولوجيات الجديدة - زهير الخويلدي

2020/11/07 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " لقد كانت الثورة الديمقراطية هي التي أوجدت رؤية لحكومة سياسية مسؤولة عن جميع جوانب المجتمع البشري، والأهم من ذلك أنها تمتلك القدرة على تحمل هذه المسؤولية.الترجمة:" يجب التأكيد على نقطة أخرى حول هذه المواضيع.



أصبحت، على الفور تقريبًا في القرن التاسع عشر، أسس أيديولوجيات جديدة.



كيف كان رد فعل الناس لتيارات الديمقراطية والصناعية قد جعلهم محافظين أو ليبراليين أو راديكاليين.



على العموم، مع است ......





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