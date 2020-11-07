التعليم تحدد موعد الدراسة المسائية وتخول الجامعات بتخفيض معدلات القبول

2020/11/07 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبدء التقديم المباشر إلى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيأة الرأي واستناداً إلى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة"، مشيراً إلى أن "السقف الزمني للتقديم سيستمر شهراً واحداً ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10".

وأضاف أن "الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس"، لافتاً إلى أن "مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقاً لمبدأ استقلالية الجامعات".

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