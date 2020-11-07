بعد تسلل من جارتها الشمالية.. شكوك حول قدرة كوريا الجنوبية تأمين حدودها

2020/11/07 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تسلل شخص من كوريا الشمالية إلى حدود جارتها الجنوبية، تساؤلات بشأن قدرة الأخيرة على حماية حدودها من عمليات التسلل عبر الأسلاك الشائكة التي تفصل بين البلدين.

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