2020/11/07 | 09:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت الجبهة العراقية بزعامة اسامة النجيفي الاوضاع العامة ومنها العجز المالي وةمطالب المتظاهرين واعلنت في بيانها الذي استلمته 7 سكاي عن استمرارها بجمع التواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة العراقية تناقش الاوضاع العامة وتجمع تواقيع اقالة الحلبوسي 7 SKY TV.

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