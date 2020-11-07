التربية تحدد موعد اختبار المستوى الأول للموهوبين وتوجه دعوة لأهالي الطلبة

2020/11/07 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية / هيأة رعاية الموهوبين، اليوم الاحد، أن الأسبوع المقبل المصادف 15 تشرين الثاني 2020، الموعد التشخيصي للمستوى الأول للمتقدمين في مدارس الموهوبين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، أن "الاختبار سيكون إلكترونياً في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويشمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لجميع مدارس الموهوبين، وطلبة الصف الأول المتوسط في محافظات (ميسان وذي قار ونينوى)".

من جانبها، دعت مديرة هيأة رعاية الموهوبين، وصال محمد جابر، "أهالي الطلبة إلى تحضير الهواتف الذكية او أجهزة الآيباد للتواصل من خلالها والمشاركة في الاختبار الذي سيستغرق (20) دقيقة".

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