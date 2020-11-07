الخدمات النيابية: جهات تتدخل في مشروع ميناء الفاو والتفاوض مع ’’دايو’’ لم يكن واضحاً

2020/11/07 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اتهمَت لجنة الخدمات والإعمار النيابية ’’جهات’’، لم تسمها، بالعمل بكل الوسائل على إجهاض وعرقلة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، كاشفة عن استضافة قريبة لوزير النقل والجهات التنفيذية المعنية بالمشروع، للاطلاع على حقيقة إلغاء العقد مع شركة ’’دايو’’ الكورية.

وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني في تصريح صحفي، إن "هناك متابعات حثيثة من قبل اللجنة بما يتعلق بالمفاوضات التي حصلت بين وزارة النقل وشركة (دايو) الكورية".

وأضاف، أن "طبيعة التفاوض بين الشركة ووزارة النقل لم تكن واضحة المعالم، خاصة في ظل تدخل جهات غير مختصة بالإجراءات الفنية من وزارة النقل التي تعتبر الجهة التي تتابع تنفيذ ما يتفق عليه بين الاستشاري الايطالي وإدارة الموانئ، وان الجهة التي تعنى بالإجراءات الفنية بشكل واضح ومعلوم هي إدارة مشروع ميناء الفاو ومديرية الموانئ والاستشاري الايطالي الذي كلف الدولة العراقية الملايين".

وتابع السهلاني، أن "شركة (دايو) من الشركات المميزة، وتعمل في ميناء الفاو منذ أكثر من ست سنوات ومازالت مستمرة في عملها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات".

واستغرب، أن "المفاوضات استمرت لشهور ووصلت إلى نتائج إيجابية من خلال كتب رسمية ترسل من قبل الموانئ الى الاستشاري الايطالي، الذي يمثل الجانب العراقي، وشركة (دايو)، واذ نتفاجأ بين الحين والآخر بطرح بعض العروض خارج الإطار المتفق عليه ما بين الشركة بمعداتها وأعمالها المماثلة، وما بين شركة جديدة تهيئ وضعية وأرضية جديدتين وتحتاج الى سنوات (لإنجاز المشروع)، بالإضافة الى خلق مشكلة كبيرة في ظل وجود شركة (دايو)".

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