بالصور...بلدية الموصل تشرع بانشاء مشروع منصة جديدة للاحتفالات في ايسر الموصل

2020/11/07 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت مديرية بلدية نينوى عن الشروع بمشروع انشاء منصة للاحتفالات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى .وقال مدير بلدية نينوى المهندس رضوان الشهواني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الفرق الهندسية في بلدية نينوى انتهت من تصاميم مشروع بناء منصة جديدة للاحتفالات واقامة المهرجانات السنوية في مدينة الموصل لاعادة الحياة مجددا الى هذة المدينة".واضاف الشهواني ان"التصاميم صممت على يد ابرز المهندسيين المعماريين حيث سيتم تنفيذ المشروع بقلب ايسر الموصل وبالتعاون من شركات اعمار هندسية من وزارة الاعمار بالعاصمة بغداد وبمدة عمل لم تحدد اطلاقا ".وتايع ان"الفرق الهندسية ستشرع العمل خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان انتهت بلدية الموصل من تحديد المكان المخصصة لبناء هذا المشروع "لافتا الى ان" مبالغ هذة المشروع تم تصرفه من مبالغ انشاء المشاريع الحيوية الجديدة لاعادة الاستقرار والحياة لمدينة الموصل "/انتهى

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