اعادة فتح جسر جديد يربط مدينة الموصل بغرب المدينة

2020/11/07 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعادت مديرية طرق وجسور نينوى فتح جسر حيوي جديد يربط مدينة الموصل باقضية ونواحي المحور الغربي ".وقال مدير طرق وجسور نينوى المهندس عبد الستار الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الفرق الهندسية والفنية انتهت من اعمار وتاهيل الجسر الحيوي الذي يربط الموصل بناحية ربيعة وتل عبطة واغلب الاقضية والنواحي الواقعة غرب الموصل ".واضاف ان"الجسو الذي افتتح اليوم تم تاهيل واعماره بمدة لاتقل عن عام كامل وباحدث الخبرات الهندسية بعد خروجه عن الخدمة لمدة (اربعة )اعوام "لافتا الى ان"الجسر سيحد من الزخم المروري في المحور الغريي من الموصل "./انتهى

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