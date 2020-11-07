2020/11/07 | 09:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن مساء أمس الجمعة إنه سيفوز في السباق الرئاسي، رغم أنه لم يتم الانتهاء من فرز كل الأصوات بعد.

وقال بايدن في ديلاوير “سنفوز في هذا السباق بأغلبية واضحة والشعب يقف خلفنا”، وحث االشعب على التزام “الهدوء” والصبر أثناء فرز الأصوات، مضيفا “دعوا العملية تكتمل”.

وقال إنه بدأ بالفعل الاستعداد للعمل ولديه “تفويض للعمل” بشأن مجموعة من السياسات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ.



ودعا إلى التحضر في السياسة لكي يتمكن من حل المشكلات.

وأعرب المرشح الديموقراطي عن ثقته في أنه سيفوز في ولايات جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا ونيفادا، مما يمنحه بوضوح أكثر من الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: سنفوز في هذا السباق والشعب يقف خلفنا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: سنفوز في هذا السباق والشعب يقف خلفنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).