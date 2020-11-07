التعليم العالي تكشف عن موعد التقديم للدراسة المسائية

2020/11/07 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

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مبنى وزارة التعليم العالي

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن موعد بدء التقديم المباشر إلى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، ان "هيئة الرأي واستنادا إلى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة".

واضاف أن "السقف الزمني للتقديم سيستمر شهرا واحدا ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 10/11/2020".

وأوضح أن "الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس"، لافتا إلى أن "مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا لمبدأ استقلالية الجامعات".

ر.إ

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