أول موجة برد قادمة للعراق من شمال ايران

2020/11/07 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية الى قدوم أجواء شتوية ممطرة الى العراق.

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