الجبهة العراقية ستقدم طلبا للحلبوسي لسحب الثقة عن نفسه

2020/11/07 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجبهة العراقية برئاسة أسامة النجيفي، جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي....

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