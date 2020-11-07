2020/11/07 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس شركة تويوتا، أكيو تويودا، بأن تقييم شركة تيسلا بحوالي 400 مليار مرتفع للغاية، ويتجاوز تقييم جميع شركات صناعة السيارات اليابانية السبعة مجتمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تويوتا يهاجم تسلا: "نحن نقدم طعاما وهو يبيعون وصفات") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تويوتا يهاجم تسلا: "نحن نقدم طعاما وهو يبيعون وصفات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).