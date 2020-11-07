2020/11/07 | 09:58 - المصدر: سفن سكاي

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اكد قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي بعد تشكيل لجنة تحقيقية بمقتل الناشط عمر فاضل برصاص القوات الامنية ان المحققين اعتقلوا ضابطا يحمل مسدساً شخصياً يشتبه باستخدامه على الرغم من تعليماتنا بمنع اطلاق النار على المتظاهرين.

وثيقة تشكيل اللجنة التحقيقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد شرطة البصرة: اعتقال ضابط يحمل مسدسا يشتبه في استخدامه ضد المتظاهرين 7 SKY TV.

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