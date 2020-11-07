أزمة تلوح في الأفق.. ميسي سيضطر للتخلي عن راتبه السابق للتجديد

2020/11/07 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرات نيوز : دولية} كشف توني فريكسا، المرشح الرئاسي لفريق برشلونة الإسباني عن تفاصيل مشاكل النادي المالية، مؤكدا أن البلوغرانا لا يستطيع تحمل راتب الأرجنتيني ليونيل ميسي الحالي في السنوات المقبلة.

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