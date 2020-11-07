استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

2020/11/07 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، إن رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية استقالت من منصبها دون إبداء الأسباب.

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