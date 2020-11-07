 التعليم تحدد موعد الدراسة المسائية وتخول الجامعات بتخفيض معدلات القبول

2020/11/07 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبدء التقديم المباشر إلى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه “هيأة الرأي واستناداً إلى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة””.



مشيراً إلى أن “السقف الزمني للتقديم سيستمر شهراً واحداً ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10”.

وأضاف أن “الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس”،

لافتاً إلى أن “مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقاً لمبدأ استقلالية الجامعات”.انتهى25

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