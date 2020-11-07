ضبط مطبعة و13 مليار دينار مزيفة في بغداد (صور)

2020/11/07 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، ضبط مطبعة نقود مزيفة في بغداد، بداخلها 13 مليار دينار عراقي، و23 ألف دولار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".

وأضافت، أنه "تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".

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