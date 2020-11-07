بينها لقاء برشلونة.. جدول مباريات الدوري الأسباني اليوم والقنوات الناقلة

2020/11/07 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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يشهد اليوم السبت 7 تشرين الثاني 2020، الجولة التاسعة من منافسات الدوري الاسباني، والذي يحمل لقبه فريق ريال مدريد.

ويتضمن جدول مباريات اليوم، لقاءً منتظراً يجمع برشلونة وضيفه ريال بيتيس على ملعب كامب نو، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره قادش على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت، بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة:

مباراة هويسكا وإيبار سوف تقام في تمام الساعة، (4) مساءً، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة برشلونة وريال بيتيس سوف تقام في تمام الساعة، (6:15) مساءً، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة إشبيلية وأوساسونا سوف تقام في تمام الساعة (8:30) مساءً، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة أتلتيكو مدريد وقادش سوف تقام في تمام الساعة، (11) مساءً، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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