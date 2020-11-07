يربط 3 دول عبر النفط.. محمد علاوي يقترح على الكاظمي مشروعاً ’’يدرّ المليارات’’

2020/11/07 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم السياسي المستقل، محمد توفيق علاوي، مقترحاً لمشروع ضخم، يربط العراق بالاردن ومصر من خلال مد انبوب نفطي، وفيما اشار الى ان تكلفة هذا المشروع تلبغ حوالي 18 مليار دولار، بين ان الارباح المتوخاة من هذا المشروع بالنسبة للعراق تصل الى 18 مليار دولار سنوياً.

ونشر علاوي، على صفحته الشخصية في ’’فيسبوك’’، مقترحه، جاء في مضمونه، الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، "مقترح محمد علاوي، للتعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة ".

وتابع: "مشروع يحقق ارباح سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً ومن دون رصد اي مبلغ من الموازنة العراقية".

واكد ان هذا "المشروع هو مقترح من (محمد علاوي)، ولا علاقة له بالاتفاقية التي ابرمها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع مصر، بل اني اقترح له هذا المقترح عوضاً عن الاتفاقية التي ابرمها مع مصر (النفط مقابل الاعمار) والتي لا تعرف تفاصيلها، ولكني لا اعتقد ان الكثير من فقراتها مجدية للعراق حسب ما تُرشح في الاعلام".

ولفت "هذا المشروع يتمثل بمد انبوب نفط من العراق من البصرة او الناصرية، إلى ميناء العقبة بسعة 500 الف برميل في اليوم، ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الاحمر إلى مصر بسعة 400 الف برميل في اليوم، وايصال الانبوب لمصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل في اليوم تنشأ على ساحل البحر الابيض المتوسط".

فضلاً عن "إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل في اليوم في العقبة".

وعن الكلفة المتوقعة لاكمال المشروع وطريقة توزيعها قال علاوي، إن "الكلفة الاجمالية لهذا المشروع من انابيب النفط الى المصافي في الاردن ومصر تتراوح بين 15 مليار دولار الى 18 مليار دولار".

واستطرد قائلاً "المصفاة في مصر تتحمل مصر نصف كلفتها ويتحمل العراق نصف الكلفة، وكذلك المصفاة في الاردن يتحمل العراق نصف كلفتها وتتحمل الاردن نصف الكلفة، اما انبوب النفط فيتم الاتفاق بين الاطراف الثلاث على تحمل الكلفة بنسب يتفق عليها، ولكن لا تدفع اي دولة من الدول الثلاث اي مبلغ نقدي على هذا المشروع بل يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس لايبور الذي لا تبلغ نسبته الـ1٪ بمقياس اليوم".

واشار الى ان "الدخل الاجمالي للعراق من هذا المشروع يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنوياً، والربح الاجمالي لمصر يبلغ حوالي 8 مليار دولار سنوياً، والربح الاجمالي للأردن يبلغ حوالي 2 مليار دولار، على ان تقوم كل من مصر والاردن بشراء ما يسد حاجتها من الاستهلاك الداخلي من هذه المصافي".

ولفت "اما الفائض فيتم تصديره الى موانئ البحر المتوسط من مصر والموانئ الافريقية من الاردن؛ في حين لو اراد العراق تصدير نفس الكمية من النفط الخام فسعره بحساب اليوم لا يتجاوز الـ8 مليار دولار سنوياً".

ومضى "إن مثل هذا المشروع، يحقق مصالح متبادلة بين هذه الدول الثلاث ولمصلحتهم جميعاً، واني اتوجه الى الكاظمي بالتفاهم مع الحكومة المصرية والحكومة الاردنية والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذا المشروع الذي يحقق فوائد كثيرة ومتبادلة بين هذه البلدان الثلاث عوضاً عن اتفاقية النفط مقابل الاعمار".

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