رئيس نادي نفط ميسان : الطاقم التحكيمي قاد مباراة فريقنا امام نفط الوسط الى بر الامان

2020/11/07 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / قال رئيس نادي نفط ميسان "يحيى زغير" ان الطاقم التحكيمي بادارة الدولي "هيثم محمد علي" قاد مباراة فريقنا امام نفط الوسط الى بر الامان رغم ان المباراة شهدت حالات شد وجذب وهذا يسهم في الحفاظ على سلامة اللاعبين".واشار الى ان " ادارة نفط ميسان تؤكد على ضرورة انجاح الدوري من خلال احترام قرارات الحكام الامر الذي يدفع المباريات للاستمرار بانسيابية عالية"./انتهى

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