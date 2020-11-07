التربية تُحدد موعد اختبار المستوى الأول لهيئة الموهوبين للعام الدراسي 2020 - 2021

2020/11/07 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حددت وزارة التربية هيئة رعاية الموهوبين ، يوم الاحد الموافق الـ15 من شهر تشرين الثاني الحالي لعام 2020 الموعد التشخيصي / المستوى الأول للمتقدمين في مدارس الموهوبين .



وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان ، الاختبار سيكون الكترونياً في تمام الساعة التاسعة صباحا ، ويشمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لجميع مدارس الموهوبين ، وطلبة الصف الأول المتوسط في محافظات (ميسان وذي قار ونينوى) .من جانبها دعت مديرة هيئة رعاية الموهوبين الدكتورة وصال محمد جابر ، أهالي الطلبة الى تحضير الهواتف الذكية او أجهزة الآيباد للتواصل من خلالها والمشاركة في الاختبار الذي سيستغرق (20) دقيقة "./انتهى9

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