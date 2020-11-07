محافظ نينوى : نعمل على إعادة جميع النازحين الى مناطقهم

2020/11/07 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أكد محافظ نينوى نجم الجبوري خلال زيارته الى ناحية زمار مضاعفة الجهود من اجل اعادة النازحين الى الناحية من خلال تفعيل الاعمار في الناحية.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه" جرى الاتفاق مع وزارة التخطيط على انجاز مشاريع من شأنها دعم عودة اهالي الناحية الى مناطقهم"، مبينا ان" هنالك مبالغ مخصصة لإغاثة العائدين واعادة البنية التحتية التي تضررت من جراء الحرب على تنظيم داعش"/انتهى

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