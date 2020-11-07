البرلمان يعقد جلسته اليوم وترقب بشأن قانون تمويل العجز المالي

2020/11/07 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية للتصويت على عدد من مشاريع القوانين.

ومن المقرر ان ينهي البرلمان اليوم، القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي للبلاد.

وبدورها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح صحفي، إن “موقف لجنتها من قانون الاقتراض مرهون بتقديم بيانات الصرف من الحكومة”.

وأشارت إلى إن “موضوع تأخر رواتب الموظفين يعد شغلاً شاغلاً للمواطنين والحكومة والبرلمان كونه يمس قوت الشعب”.

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