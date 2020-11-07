نائب يتحدث عن وجود اتفاق مبدئي لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا

2020/11/07 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسن فدعم، السبت، عن وجود اتفاق مبدئي لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، مبينا بان المحكمة من الناحية الدستورية الآن غير موجودة وبقاء النظام السياسي يعتمد على وجودها.

وقال فدعم، في بيان صحفي، اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، إنه "يمكن ان تشكل لجنة من رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى لترشيح قضاة للمحكمة الاتحادية، لاسيما أن مجلس النواب يحافظ على التوازن بين السلطات وضمان استقلالية المحكمة الاتحادية".

وأوضح ان "هناك إمكانية كبيرة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في قبة البرلمان".

جدير بالذكر ان الكتل السياسية تحاول الخروج من ازمة قانون المحكمة الاتحادية التي باتت معطلة من خلال ايجاد صيغة لاكمال الخلل في نصابها القانوني .

ر.إ

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