وزير العمل: 8 آلاف كشك لتشغيل العاطلين

2020/11/07 | 10:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، عن وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات لتهيئة قطع اراض لانشاء اكثر من ثمانية الاف كشك في عموم محافظات البلاد بهدف تشغيل العاطلين وتوفير فرص عمل لهم، مبيناً ان وزارته افتتحت 200 كشك كوجبة اولى في محافظة الانبار .وقال الركابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع سيشمل جميع المحافظات بحسب النسبة السكانية لكل محافظة بعد تخصيص الأراضي”، مشيراً إلى ان “الاكشاك ستكون بمساحة 15 مترا مربعا لكل واحد وسيشغل كل كشك من 2 الى 3 أشخاص”.وأضاف انه “افتتح اول مجمع اكشاك في محافظة الانبار نفذته الوزارة لتشغيل العاطلين بواقع 200 كشك تمثل الوجبة الأولى”، موضحاً أن “هناك 200 كشك قيد التنفيذ كون محافظة الانبار اولى المحافظات التي خصصت قطع اراض لانشاء الاكشاك في حين ان بعض المحافظات لم تخصص حتى الان”.



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