غائم جزئياً مع تساقط زخات مطر.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

2020/11/07 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

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