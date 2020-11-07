2020/11/07 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق منها على استخدام العنف ضد المتظاهرين في البصرة ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية التزام قواتها بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في الحادث.وقالت الوزارة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية العراقية تفتح تحقيقاً بشأن مقتل متظاهر في البصرة وتعلن التزامها بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية العراقية تفتح تحقيقاً بشأن مقتل متظاهر في البصرة وتعلن التزامها بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).