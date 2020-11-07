الأنواء الجوية: طقس غائم وأمطار رعدية في هذه المناطق

2020/11/07 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (07 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد الثلاث، الوسطى، والشمالية، والجنوبية.





وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة خاصة في الأقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، واستقرار بدرجات الحرارة".وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خاصة في الأقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً بينما درجات الحرارة ترتفع قليلاً".





وأشارت إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

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