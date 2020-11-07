2020/11/07 | 10:36 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 نوفمبر 2020 | 10:31 صباحاً | عدد القراءات : 5

بروتوكول عراقي تركي لإدارة مياه دجلة..



تفاصيل

تستعدُ وزارة الموارد المائية للتوقيع مع الجانب التركي على بروتوكول إدارة مياه نهر دجلة، والذي يسهم بتأمين الحصة الشهرية للبلاد من مياه النهر.

وقال المدير العام في وزارة الموارد المائية والناطق الرسمي علي راضي ثامر، إن "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية، وخصوصا مع الجانب التركي، شهد تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهناك عدد من الاجتماعات الفنية حصلت بين الجانبين حيث خول رئيس الوزراء، وزير الموارد المائية، صلاحية التفاوض الفني مع الجانب التركي، وكذلك خول مجلس الوزراء، الوزير، بالتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة المياه في نهر دجلة، وتم الاتفاق على فقرات البروتوكول بشكل مشترك، وسيتم توقيعه في وقت قريب".

وبين ثامر، أن "البروتوكول سيسهم في تأمين حصة العراق المائية الشهرية في نهر دجلة، وبهذا فإن العراق يخطو خطوة متقدمة ومهمة، لم تتحقق منذ أكثر من ثلاثين سنة، كما أن البروتوكول دليل على التعاون المشترك بين البلدين، ويؤكد صدق النوايا بضمان الحقوق المائية ومهنية المفاوض".

الناطق باسم الوزارة، كشف عن الاتفاق مع تركيا على إنشاء مركز بحثي مقره بغداد ويكون بإدامة من الجانب التركي، مع فرع بمحافظة البصرة، وأوضح، ان "المركز البحثي سيعزز تبادل الخبرات وتدريب الكوادر العراقية والعمل الميداني على واقع الإرواء في العراق

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