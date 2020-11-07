اقليم كوردستان..شفاء 51680 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/11/07 | 10:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 82605 حالة اصابة، 30422 في اربيل ، 23944 في السليمانية، 25568 في دهوك، 2671 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 51680 حالة، 18607 في اربيل و18148 في السليمانية و12504في دهوك و2421 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2616 حالة، 739 منها في اربيل و1274 في السليمانية و498 في دهوك، و105 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 28309 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 11076 في اربيل و4522 في السليمانية و12566 في دهوك و145 في حلبجة.

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