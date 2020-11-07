طقس اليومين المقبلين : غائم جزئي الى غائم وممطر .. بدرجات حرارة تصل الى اقل من 30 مئوية في اغلب مدن العراق

2020/11/07 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا غائما جزئيا الى غائم وممطر بدرجات حرارة تصل الى اقل من 30 مئوية في اغلب مدن العراق".وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان طقس يوم غد الاحد في عموم البلاد سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح في الاقسام الشرقية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".



وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 17 مئوية والعظمى 29 مئوية.واضاف البيان ان طقس الاثنين في عموم البلاد سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح في الاقسام الشرقية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة "./انتهى9

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