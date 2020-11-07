الداخلية تؤكد القبض على قاتل احد المتظاهرين في البصرة

2020/11/07 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة الداخلية القبض على قاتل احد المتظاهرين في البصرة .وذكر بيان للوزراة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة ، تمكنت من القاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته وإجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لاحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل"./انتهى9

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