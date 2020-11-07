التزوير يصل مستويات مخيفة في بغداد.. ضبط مطبعة نقود وأكثر من 13 مليار دينار مزيفة

2020/11/07 | 10:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، اليوم السبت ضبط مطبعة نقود مزيفة في بغداد، بداخلها 13 مليار دينار عراقي، و23 ألف دولار.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارزها وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية”.

وأضافت، أنه “تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها”.

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