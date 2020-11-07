2020/11/07 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، لجنة الترانزيت بوضع الشروط خلال أسبوع أو أسبوعين، فيما أشار إلى أن العراق يجني 117 ألف دولار يومياً لقاء عبور الطائرات في أجوائه.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الشبلي قوله إن “الوزارة في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تعلن الارباح التي يجنيها العراق يومياً لقاء عبور الطائرات في مجاله الجوي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تعلن الارباح التي يجنيها العراق يومياً لقاء عبور الطائرات في مجاله الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).