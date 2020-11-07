الداخلية تعلن إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين في البصرة

2020/11/07 | 10:51 - المصدر: NRT عربية

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المتظاهر عمر فاضل من البصرة

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الداخلية، السبت، إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة أمس الجمعة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، أن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة، تمكنت من القاء القبض على القاتل".وأضاف البيان، أن "القاتل اعترف صراحة بجريمته، وإجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

يأتي ذلك بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتشييع جثمان المتظاهر، عمر فاضل، حيث شارك العشرات من أهالي البصرة، في تشييع المتظاهر الذي سقط يوم أمس بعد إطلاق العيارات النارية، في ساحة التظاهر بالمحافظة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت، أمس الجمعة، بيانا بشأن تظاهرات البصرة واستشهاد المتظاهر عمر فاضل، فيما اكدت تشكيل فريق للتحقيق، متعهدة بمحاسبة المقصر، وجاء في بيان لها إنها "مستمرة في سياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه في التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار".

وتابع البيان أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام".

جدير بالذكر ان قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أعلن أمس الجمعة، عن توصل القوات الأمنية إلى النتائج الأولية لجريمة قتل مواطن بصري قرب ساحة التظاهر ، مبينا ان الجاني سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت هويته.

ر.إ

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