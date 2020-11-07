سعر صرف الدولار في بغداد وبعض المحافظات لهذا اليوم

2020/11/07 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" قائمة باسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ببغداد وعدد من المحافظات ليوم السبت، (7 تشرين الثاني 2020). السعر في بورصة الكفاح

124,900

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,500

بيع 125,500

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البصرة

125,050

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الموصل

125,300

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السليمانية

125,250

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