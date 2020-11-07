"مشهد يزداد اعتيادية".. مسلحون حول مراكز الاقتراع والفرز

2020/11/07 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الانتخابات الرئاسية الأكثر اضطرابا، إلى مشهد غير عادي في الولايات المتحدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من خلال تجمع لمحتجين مسلحين ليلا خارج مراكز الاقتراع، حيث تفرز الأصوات التي ستقرر المرشح الفائز.

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