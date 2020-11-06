تنديد واسع في العراق بعودة عمليات قتل المتظاهرين

2020/11/07 | 10:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يطالب المحتجون بمحاكمة سريعة لقتلة المتظاهرين (حسين فالح/فرانس برس)شهد العراق تنديداً واسعاً بعودة عمليات قتل المتظاهرين برصاص قوات الأمن على خلفية قتل متظاهر أمس الجمعة، خلال قيام قوات عراقية بإطلاق النار لفض تظاهرة في ساحة البحرية بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

واليوم السبت، شارك المئات في تشييع جثمان المتظاهر عمر فاضل الذي قتل بنيران قوات الأمن في ساحة البحرية بالبصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وردّد المشاركون في التشييع هتافات منددة بالقمع الذي يتعرض له المحتجون في المحافظة، مطالبين بمحاكمة سريعة لقتلة المتظاهرين.

وأكد قائد شرطة البصرة عباس ناجي تشكيل لجنة للتحقيق في عملية قتل متظاهر بالمحافظة خلال احتجاجات الجمعة، موضحاً في تصريح صحافي أن التحقيق مستمرّ من أجل التوصل إلى نتائج خلال فترة سريعة.

وبيّن أن لجنة أخرى شُكّلت في وزارة الداخلية ستصل إلى البصرة، اليوم السبت، مشيراً إلى أن قوات الأمن ستلقي القبض على كلّ من أطلق العيارات النارية من أجل التحقيق معهم.



إلا أن تشكيل لجان تحقيق لم يمنع سياسيين من التنديد بعودة عمليات القتل التي تطاول متظاهرين عزلاً.

وتساءلت النائبة السابقة سروة عبد الواحد "إلى متى تستمر الحكومات العراقية في قتل شبابها؟"، مشيرة في تغريدة عبر موقع "تويتر" إلى أن سلاح الدولة يجب أن يختلف عن سلاح اللادولة"، وختمت "لو هي بس شعارات؟".

الى متى الحكومات العراقية تستمر في قتل شبابها ..المفروض سلاح الدولة يختلف عن سلاح اللادولة ،لو هي بس شعارات ..

— Srwa Abdulwahid.



سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) November 6, 2020

أما عضو البرلمان، والمرشح السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، فقد أكد أن سلاح الدولة يجب ألا يصوب تجاه صدور المواطنين، لافتاً في تغريدة عبر موقع "تويتر" إلى أن "عمر فاضل سقط شهيداً في مشهد أردناه ألا يتكرر من جديد".

وأوضح أن الشعب من حقه ممارسة التظاهر السلمي، مبيناً أن الحكومة مطالبة بتوفير الحماية للمتظاهرين وتنفيذ مطالبهم.

عُمر فاضل، يسقط شهيداً جديداً في مشهدٍ أردناه ألّا يتكرر من جديد، فإنّ سلاح الدولة يجب ألّا يُصوَّب بصدورِ المواطنين .من حقِ الشعب التظاهر السلمي، وواجب الحكومة حمايتهم وتنفيذ مطالبهم .

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) November 6, 2020

وتوقع القيادي في "الحزب الشيوعي العراقي" جاسم الحلفي أن يتسبب القمع في زيادة مظاهر الاحتجاج، قائلاً "سلطة لم تفقه أبجدية الاحتجاج، أن القتل لا يحد منه بل سيزيد الغضب".

سلطة لم تفقه ابجدية الاحتجاج، ان القتل لا يحد منه بل سيزيد الغضب!الشهيد عمر فاضل شهيد احتجاجات البصرة يوم ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠.



pic.twitter.com/b7gtlaFCuR

— جاسم الحلفي (@jassimalhelfi) November 6, 2020

كما عبّر إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاستمرار عمليات قمع المتظاهرين في ساحة اعتصام البصرة.

وقال الكاتب والناشط شاهو القره داغي إن السلطات تستمتع بقتل الشباب في ظل غياب القانون والدولة، موضحاً في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن المتظاهر عمر فاضل لفظ أنفاسه الأخيرة "بعد تلقيه رصاصة مساء اليوم (الجمعة) خلال حملة أمنية شنتها قوات مشتركة على رأسها مكافحة الشغب".

نشر أصدقاء المتظاهر "عمر فاضل" صوراً تُظهر مقتنياته التي عثروا عليها في ملابسه، أثناء مرافقتهم له وهو يلفظ انفاسه الأخيرة بعد تلقيه رصاصة مساء اليوم خلال حملة أمنية شنتها قوات مشتركة على رأسها "مكافحة الشغب".الشهيد #عمر_فاضليستمتعون بقتل الشباب في ظل غياب القانون والدولة pic.twitter.com/DhklbpfbeA

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 6, 2020

واكتفى حساب الناشط "العراقي سند" على "تويتر" بالقول "رحمك آلله وأسكنك فسيح جناته، والعار لحكومة الكاظمي".

#عمر_فاضلرحمك آلله وأسكنك فسيح جناتهولعار الحكومه الكاظمي pic.twitter.com/CxJ43wILSJ

— العراقي سند (@l905QdtXaqXlyNZ) November 6, 2020

كما علّق الاعلامي علي فرحان على حادثة قتل المتظاهر عمر فاضل بالقول "الله يساعد أمك اليوم صارت أم شهيد".

الله يساعد امك اليوم صارت ام شهيد 💔#عمر_فاضل pic.twitter.com/dklHjinFhq

— ✪ علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) November 6, 2020

واعتبر معاذ السامرائي أن الحل لوقف عمليات القمع يكون من خلال "ثورة عراقية خالصة تقتلع الطبقة السياسية وأسيادها وأذنابها من الجذور".

الحل لا جمهوري 🇺🇸 ولا ديمقراطي 🇺🇸 ..



ولا درونز ولا عقوبات اقتصادية على 🇮🇷الحل بثورة #عراقيه خالصة تقتلع الطبقة السياسية واسيادها واذنابها من الجذور .



#عمر_فاضل #البصرة_تقمع #العراق #عمر_شهيد_البصرة

— معاذ السامرائي (@Alsamuri_Moaath) November 6, 2020

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