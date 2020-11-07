2020/11/07 | 10:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني عراقي ينضم الى قافلة المصابين من زملائه بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني عراقي ينضم الى قافلة المصابين من زملائه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني عراقي ينضم الى قافلة المصابين من زملائه بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).