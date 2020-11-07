2020/11/07 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

شرعت القوات الأمنية، اليوم السبت، بعمليات تفتيش في محافظتي الأنبار وكركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قيادة عمليات الأنبار من خلال الفرقة العاشرة ومديرية أفواج الطوارئ ،وأفواج الحشد العشائري ـ الانبار ،معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة شرعت بتفتيش منطقة (سليجه) لإلقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العوائل لتعزيز الأمن والاستقرار".

وأشار البيان إلى أن" المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك من خلال الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ،ومديرية شرطة كركوك والمنشآة ،والحشد الشعبي ــ محور الشمال، شرع بعملية تفتيش المنطقة من (قرية الشجرة) باتجاه نهر دجلة وبمحاذاة نهر دجلة داخل إلى منطقة الفتحة وباتجاه قرية (اذربان) إلى قرية الشجرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات تفتيش في الأنبار وكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات تفتيش في الأنبار وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).