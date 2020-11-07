الصين اللاشعبية بين عهدين - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/07 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الصين اللاشعبية بعد تحررها من الاستعمار البريطاني بقيادة الزعيم ماوتسي تونغ وسلكت طريق التحول الاشتراكي بعد أن أرسى الأسس الثابتة للخط الماركسي – اللينيني بالعبور من المرحلة قبل التحرر من الاستعمار البريطاني عام/ 1949 وطبقت النهج اللينيني الذي طبق على روسيا بعد انتصار ثورة اكتوبر العظمى عام/ 1917.



(لينين) وضع خطة انتقال البلدان المتخلفة إلى الاشتراكية متجاوزة مرحلة الرأسمالية وقد برهن من أجل الانت ......





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