احصائيات جديدة تظهر سيطرة النفط العراقي على السوق الاسيوي

2020/11/07 | 11:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت مؤسسة كبلر للبيانات والتحليلات ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الهند والصين وكوريا الجنوبية في تشرين الاول.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن “واردات الهند من الخام العراقي ارتفع إلى نحو 900 ألف برميل يوميًا، في أكتوبر/ تشرين الأوّل، من نحو 780 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/ آب، ما أبقى العراق المورّد الأوّل للنفط، تليه السعودية”.

واضافت ان “واردات الصين من الخام العراقي ارتفعت ايضا لتصل فوق مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأوّل، فيما بلغت واردات كوريا الجنوبية من الخام العراقي 150 الف برميل يوميا في تشرين الاول بعد انخفاضها في الشهر الذي سبقه”.

واشارت المؤسسة الى ان” 70% من شحنات النفط الخام العراقي تتجه إلى آسيا، لاسيّما إلى الهند والصين أكبر العملاء”.

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