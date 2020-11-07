الانبار.. انطلاق عملية تفتيش لمنطقة {سليجه} للقبض على المطلوبين

2020/11/07 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انطلاق عملية تفتيش لمنطقة {سليجه} في محافظة الانبار للقبض على المطلوبين.

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